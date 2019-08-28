Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA,
CODE ANCHE A GROTTAFERRATA SU VIALE VITTORIO VENETO TTA VIA VECCHIA DI VELLETRI E LARGO SQUARCIARELLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA SORA FROSINONE CODE TRA VIA CASILINA E L’USCITA ALATRI FIUGGI IN DIREZIONE DI SORA, ATTENZIONE AI CANTIERI MOBILI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE ATTIVI IN TRATTI SALTUARI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO
FINO A DOMANI, GIOVEDI’ 29 AGOSTO, I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO
SEMPRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO
ED FL6 ROMA-CASSINO
LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA, RISPETTIVAMENTE TRA CIAMPINO E ALBANO
E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
PER ENTRAMBE LE LINEE FINO AL PRIMO SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral