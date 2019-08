Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI

PRESTARE ATTENZIONE SULLA ROMA TERAMO INCIDENTE ALL’USCITA DI CARSOLI ORICOLA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE PER LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA,

CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

CODE ANCHE A GROTTAFERRATA SU VIALE VITTORIO VENETO TTA VIA VECCHIA DI VELLETRI E LARGO SQUARCIARELLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

IN PROVINCIA DI FROSINONE ATTENZIONE SULLA SORA FERENTINO AI CANTIERI DI ANAS SPA DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE ATTIVI IN TRATTI SALTUARI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO

ED FL6 ROMA-CASSINO

LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER GUASTO ALLA RETE ELETTRICA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO.

PER ENTRAMBE LE LINEE SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA TERMINI E CIAMPINO,

