Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PRESTARE ATTENZIONE SULLA ROMA TERAMO CI SONO DUE INCIDENTI
UNO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO L’ATRO IN USCITA A CARSOLI ORICOLA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN INGRESSO A ROMA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E TORCERVARA
CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA
SULLA VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA,
CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO
ED FL6 ROMA-CASSINO
LA CIRCOLAZIONE E’ IN RIPRESA DOPO IL GUASTO ALLA RETE ELETTRICA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO.
AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UN SOLO BINARIO I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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