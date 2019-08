Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PRESTARE ATTENZIONE SULLA ROMA TERAMO TAMPONAMENTO TRA DUE MEZZI PESANTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENTO NON CREA TRAFFICO

A ROMA CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E APPIA

SULLA VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA,

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E SPINACETO E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO

SULLA COLOMBO CODE VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE

SUL LITORALE SUD DI ROMA CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA, CODE TRA ARDEA E CASALE LA FOSSA NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, TORNATE REGOLARI LE LINEE FL4 ROMA-ALBANO ED FL6 ROMA-CASSINO DOPO IL GUASTO ALLA RETE ELETTRICA A ROMA CASILINA

DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral