Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA CODE SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DEI LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA,

CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA TRA LA COLOMBO E SPINACETO,

IN SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E SPINACETO

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE

SUL LITORALE SUD DI ROMA CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA, LE CODE SONO TRA ARDEA E CASALE LA FOSSA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SU VIA DELL’ATLETICA, FINO A DOMATTINA, INTERVENTI NOTTURNI DI PULIZIA IN FASCIA ORARIA 22-6 DEL MATTINO. PREVISTE TEMPORANEE CHIUSURE. SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO 31, 771, 780 E IL COLLEGAMENTO M02.

DA ALESSIO CONTI E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA

Servizio fornito da Astral