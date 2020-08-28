Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 09:15

di - 28 Agosto 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 08.20 FRANCESCO TITOTTO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    ANCORA CHIUSE VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA
    CON RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE ALTERNATIVE,
    CODE SULLA PALOMBARESE E SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
    SULLA TOGLIATTI RALLENTAMENTI CAUSATI DA RIDUZIONE DI CARREGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA VIA DELL’INCORONATA IN DIREZIONE DELLA PRENESTINA
    PER GLI EVENTI
    A MINTURNO, QUESTA SERA DALLE 20 ALLE 24, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO A SCENDERE SULLA PROVINCIALE 140 TRA VIA APPIA E VIA MONTE D’ARGENTO PER CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI MINTURNE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
    PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI
    NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2
    DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E SOTITUITA DAI BUS DELLA LINEA 2
    MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARA’ SOSTUITA DAI BUS NAVETTA 19 DA VALLE GIULIA A PIAZZA RISORGIMENTO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18.
    L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
    PER ORA è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITA’
    ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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