Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 09:15

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE

ANCORA CHIUSE VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA

CON RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO NELLE VIE LIMITROFE ALTERNATIVE,

CODE SULLA PALOMBARESE E SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

SULLA TOGLIATTI RALLENTAMENTI CAUSATI DA RIDUZIONE DI CARREGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA VIA DELL’INCORONATA IN DIREZIONE DELLA PRENESTINA

PER GLI EVENTI

A MINTURNO, QUESTA SERA DALLE 20 ALLE 24, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO A SCENDERE SULLA PROVINCIALE 140 TRA VIA APPIA E VIA MONTE D’ARGENTO PER CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI MINTURNE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI

NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2

DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E SOTITUITA DAI BUS DELLA LINEA 2

MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARA’ SOSTUITA DAI BUS NAVETTA 19 DA VALLE GIULIA A PIAZZA RISORGIMENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18.

L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800

