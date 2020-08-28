Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 18:45

di - 28 Agosto 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 18.20 SIMONE PAZZAGLIA
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
    LE CODE SONO IN VIA DI SMALTIMENTO
    CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
    SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
    PER I CANTIERI ATTIVI
    SULLA TOGLIATTI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’INCORONATA CAUSANO RIDUZIONE DI CARREGIATA IN DIREZIONE DELLA PRENESTINA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
    PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2, LE LINEE TRAM 2 E 19 SONO SOSPESE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18 ALLE 6 L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT IL NUMERO VERDE REGIONALE E’ 800 118 800
    PER ORA è TUTTO, UN SALUTO DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA’
    ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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