Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 18:45

APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

LE CODE SONO IN VIA DI SMALTIMENTO

CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

PER I CANTIERI ATTIVI

SULLA TOGLIATTI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’INCORONATA CAUSANO RIDUZIONE DI CARREGIATA IN DIREZIONE DELLA PRENESTINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2, LE LINEE TRAM 2 E 19 SONO SOSPESE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18 ALLE 6 L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT IL NUMERO VERDE REGIONALE E’ 800 118 800

