Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 18.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
LE CODE SONO IN VIA DI SMALTIMENTO
CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
PER I CANTIERI ATTIVI
SULLA TOGLIATTI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’INCORONATA CAUSANO RIDUZIONE DI CARREGIATA IN DIREZIONE DELLA PRENESTINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2, LE LINEE TRAM 2 E 19 SONO SOSPESE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18 ALLE 6 L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT IL NUMERO VERDE REGIONALE E’ 800 118 800
PER ORA è TUTTO, UN SALUTO DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral