Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 19.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RISOLTI ENTRAMBI GLI INCIDENTI IN ESTERNA CHE CAUSAVANO TRAFFICO INTENSO, SIA QUELLO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CHE QUELLO TRA NOMENTANA E BUFALOTTA
CONTINUANO I RALLENTAMENTI INVECE SULLA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE IN AMBO I SENSI DI MARCIA TRA LA PONTINA E VIA DELLA COGNA
RICORDIAMO CHE
OGGI A FORMELLO, FINO ALLE 24:00, è ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA E ACCESSO IN TUTTO IL CENTRO STORICO, PER CONSENTIRE RIPRESE CINEMATROGAFICHE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI
NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2
DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E SOTITUITA DAI BUS DELLA LINEA 2
MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARA’ SOSTUITA DAI BUS NAVETTA 19 DA VALLE GIULIA A PIAZZA RISORGIMENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18 ALLE 6 L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT IL NUMERO VERDE REGIONALE E’ 800 118 800
PER ORA è TUTTO, UN SALUTO DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral