Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 19:45

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RISOLTI ENTRAMBI GLI INCIDENTI IN ESTERNA CHE CAUSAVANO TRAFFICO INTENSO, SIA QUELLO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CHE QUELLO TRA NOMENTANA E BUFALOTTA

CONTINUANO I RALLENTAMENTI INVECE SULLA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE IN AMBO I SENSI DI MARCIA TRA LA PONTINA E VIA DELLA COGNA

RICORDIAMO CHE

OGGI A FORMELLO, FINO ALLE 24:00, è ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA E ACCESSO IN TUTTO IL CENTRO STORICO, PER CONSENTIRE RIPRESE CINEMATROGAFICHE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI

NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2

DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E SOTITUITA DAI BUS DELLA LINEA 2

MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARA’ SOSTUITA DAI BUS NAVETTA 19 DA VALLE GIULIA A PIAZZA RISORGIMENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18 ALLE 6 L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT IL NUMERO VERDE REGIONALE E’ 800 118 800

