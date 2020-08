Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 20.15 SIMONE PAZZAGLIA

TRAFFICO REGLARE SUL RACCORDO ANULARE

SU VIA CASILNA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E GRA IN AMBO LE DIREZIONI

CONTINUANO I RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

UNO SGUARDO AGLI EVENTI

A MINTURNO, QUESTA SERA FINO ALLE 24, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO A SCENDERE SULLA PROVINCIALE 140 TRA VIA APPIA E VIA MONTE D’ARGENTO PER CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI MINTURNAE

A FIUMICINO DOMANI 29 AGOSTO E DOMENICA, DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 1:00, DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA IN VIALE NETTUNO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18 ALLE 6 L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT IL NUMERO VERDE REGIONALE E’ 800 118 800

