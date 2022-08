Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA

A ROMA LA CIRCOLAZIONE RISULTA AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA E AUTOSTRADALE E NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI

TUTTAVIA SEGNALIAMO PRIMI RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA, NELLE DUE DIREZIONI, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, INIZIANO DOMANI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 E IL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL T RAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. I LAVORI, ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.

SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDONO IL 5 SETTEMBRE.

