Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 12:30

di - 28 Agosto 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA LE AUTOSTRADE: SULLA A1 ROMA-NAPOLI CI SONO 8 KM DI CODA PER UN INCIDENTE TRA 5 VEICOLI IN DIREZIONE ROMA TRA FERENTINO E ANAGNI
    AL NORD DELLA CAPITALE, SULLA A1 FIRENZE-ROMA, INVECE LE CODE SONO TRA PONZANO ROMANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
    A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE
    TUTTAVIA ABBIAMO CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS CAUSA LAVORI, IN USCITA DAL RACORDO IN DIREZIONE VITERBO
    A SUD SU VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, TRA TOR PATERNO E ANZIO
    DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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