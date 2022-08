Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

IN APERTURA LE AUTOSTRADE: SULLA A1 ROMA-NAPOLI CI SONO 8 KM DI CODA PER UN INCIDENTE TRA 5 VEICOLI IN DIREZIONE ROMA TRA FERENTINO E ANAGNI

AL NORD DELLA CAPITALE, SULLA A1 FIRENZE-ROMA, INVECE LE CODE SONO TRA PONZANO ROMANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE

TUTTAVIA ABBIAMO CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS CAUSA LAVORI, IN USCITA DAL RACORDO IN DIREZIONE VITERBO

A SUD SU VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, TRA TOR PATERNO E ANZIO

