Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LE AUTOSTRADE: SULLA A1 ROMA-NAPOLI CI SONO 8 KM DI CODA PER UN INCIDENTE TRA 5 VEICOLI IN DIREZIONE ROMA TRA FERENTINO E ANAGNI
AL NORD DELLA CAPITALE, SULLA A1 FIRENZE-ROMA, INVECE LE CODE SONO TRA PONZANO ROMANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE
TUTTAVIA ABBIAMO CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS CAUSA LAVORI, IN USCITA DAL RACORDO IN DIREZIONE VITERBO
A SUD SU VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, TRA TOR PATERNO E ANZIO
DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral