Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2022 ORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LE AUTOSTRADE: SULLA A1 ROMA-NAPOLI CI SONO CODE PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA TRA ANAGNI E COLLEFERRO

SULLA A24 ROMA TERMANO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BARRIERA ROMA EST IN DIREIZONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE

SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS CAUSA LAVORI, IN USCITA DAL RACORDO IN DIREZIONE VITERBO

A SUD SU VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, TRA TOR PATERNO E ANZIO

IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. I LAVORI, ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.

SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDONO IL 5 SETTEMBRE.

DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral