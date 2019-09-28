Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 GIN PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA
IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
RICORDIAMO PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO
MENTRE DA AL LUNEDI’ AL VENERDI’, SERVIZIO REGOLARE FINO ALLE ORE 21,
DO PO LE 21 E FINE A FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI SULLA TRATTA SEMPRE SULLA TRATTA CASTRO –PRETORIO LAURENTINA
SERVIZIO REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO-PRETORIO REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO
CHIUSURA ANTICIPATA PER VIA DEI FORI IMPERIALI
DALLE 16 DI OGGI E FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA
PER LASCIARE SPAZIO ALLE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA, COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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