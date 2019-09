Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO

IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA

IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALCOLOSSEO

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, IL SERVIZIO E’ REGOLARE FINO ALLE ORE 21,

POI DALLE 21 A FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI SOLO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

SERVIZIO REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO

A ROMA IN CENTRO

NELLA GIORNATA DI OGGI CHIUSURA ANTICIPATA PER VIA DEI FORI IMPERIALI

DALLE 16 ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA

PER LASCIARE SPAZIO ALLE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

CONTESTUALMENTE, LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

