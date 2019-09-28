Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE
CAMBIAMO ARGOMENTO
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA
IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALCOLOSSEO
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, IL SERVIZIO E’ REGOLARE FINO ALLE ORE 21,
POI DALLE 21 A FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI SOLO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
SERVIZIO REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO
A ROMA IN CENTRO
NELLA GIORNATA DI OGGI CHIUSURA ANTICIPATA PER VIA DEI FORI IMPERIALI
DALLE 16 ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA
PER LASCIARE SPAZIO ALLE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
CONTESTUALMENTE, LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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