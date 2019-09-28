Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE
ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE RACCORDO
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DOMENICA 29 SETTEMBRE
RITORNA LA “CARDIO RACE” A ROMA
NELL’AREA DEL VILLAGGIO OLIMPICO
TRA LE 8.00 E LE 11.30 IL PERCORSO TOCCHERÀ IL LUNGOTEVERE FLAMINIO, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO
PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS CHE SERVONO LA ZONA
SEMPRE DOMANI, ALTRA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
A VILLA BORGHESE.
TRA LE 9.00 E LE 13.00
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI SU PIAZZALE DELLE CANESTRE
E PER GLI EVENTI
DALLE 15.00 ALL’OLIMPICO SCENDONO IN CAMPO
LAZIO-GENOA
LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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