Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 09:30

SULLA CRISTOFORO COLOMBO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE

ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE RACCORDO

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DOMENICA 29 SETTEMBRE

RITORNA LA “CARDIO RACE” A ROMA

NELL’AREA DEL VILLAGGIO OLIMPICO

TRA LE 8.00 E LE 11.30 IL PERCORSO TOCCHERÀ IL LUNGOTEVERE FLAMINIO, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO

PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS CHE SERVONO LA ZONA

SEMPRE DOMANI, ALTRA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

A VILLA BORGHESE.

TRA LE 9.00 E LE 13.00

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI SU PIAZZALE DELLE CANESTRE

E PER GLI EVENTI

DALLE 15.00 ALL’OLIMPICO SCENDONO IN CAMPO

LAZIO-GENOA

LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

