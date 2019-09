Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 GIN PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA

SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA VITORCHIANO AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C

AL COLOSSEO

OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, TRA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ILSERVIZIO E’ INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS

PER L’INTERA GIORNATA

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral