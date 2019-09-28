Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 GIN PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA
SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA VITORCHIANO AL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C
AL COLOSSEO
OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, TRA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ILSERVIZIO E’ INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS
PER L’INTERA GIORNATA
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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