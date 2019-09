Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GIN PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI

LA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME, NELLE DUE

LA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA, RISPETTIVAMENTE

DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA

E DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DI ANAS, NEI PRESSI DI VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE ROMA

INFINE SUL RACCORDO ANULARE

CODE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA TRA TIBURTINA E NOMENTANA BIS

SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral