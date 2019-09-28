Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GIN PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI
LA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME, NELLE DUE
LA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA, RISPETTIVAMENTE
DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA
E DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DI ANAS, NEI PRESSI DI VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE ROMA
INFINE SUL RACCORDO ANULARE
CODE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA TRA TIBURTINA E NOMENTANA BIS
SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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