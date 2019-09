Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 GIN PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’, AL MOMENTO REGOLARE TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA BIS

SEMPRE IN ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TUSCOLANA

POI RALLENTAMENT E CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO

LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZIONI

LA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI

ANCHE LA VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE

LA CASSIA TRA OLGIATA E TOMABA DI NERONE, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA OSTIENSE CODE DA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E OSTIA ANTICA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

INFIEN SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA

E, NEL SENSO OPPOSTO, CODE QUI PER LAVORI DI ANAS NEI PRESSI DI MONTE D’ORO

