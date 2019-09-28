Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 GIN PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’, AL MOMENTO REGOLARE TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA BIS
SEMPRE IN ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TUSCOLANA
POI RALLENTAMENT E CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO
LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZIONI
LA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI
ANCHE LA VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE
LA CASSIA TRA OLGIATA E TOMABA DI NERONE, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA OSTIENSE CODE DA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E OSTIA ANTICA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
INFIEN SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA
E, NEL SENSO OPPOSTO, CODE QUI PER LAVORI DI ANAS NEI PRESSI DI MONTE D’ORO
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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