Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 13.20 GIN PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, PER UN INCIDENTE CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TUSCOLANA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO ITNENSO TRA APPIA E TUSCOLANA

SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA CODE DA FONTE DI PAPA A MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA OSTIENSE CODE DA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E OSTIA ANTICA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

CODE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

USCIAMO DA ROMA, RAGGIUNGIAMO FORMIA CODE SU VIA VITRUVIO ED EMANULE FILIBERTO, TRA VI ANERVA E VIA FERRUCCI, NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C

AL COLOSSEO

OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, TRA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ILSERVIZIO E’ INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS

PER L’INTERA GIORNATA

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

