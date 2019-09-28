Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 13.20 GIN PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, PER UN INCIDENTE CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TUSCOLANA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO ITNENSO TRA APPIA E TUSCOLANA
SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA CODE DA FONTE DI PAPA A MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA OSTIENSE CODE DA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E OSTIA ANTICA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
CODE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
USCIAMO DA ROMA, RAGGIUNGIAMO FORMIA CODE SU VIA VITRUVIO ED EMANULE FILIBERTO, TRA VI ANERVA E VIA FERRUCCI, NELLE DUE DIREZIONI
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C
AL COLOSSEO
OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, TRA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ILSERVIZIO E’ INTERROTTO E SOSTITUITO DA BUS
PER L’INTERA GIORNATA
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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