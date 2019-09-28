Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA ,SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA.
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE MONTEROTONDO
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE DIREZIONE OLGIATA
SULLA PONTINA, CODE A CAUSA DI LAVORI ALTEZZA VIA DI TRIGORIA DIREZIONE EUR
SCENDIAMO PIU’ A SUD VERSO FROSINONE,DISAGI SULLA 156 DEI MONTI LEPINI TRA VIA DI VALLE FIORETTA E VIA ARMANDO FABI DIREZIONE FROSINONE CENTRO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARMANDO FABI IN USCITA DA FROSINONE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI 29 SETTEMBRE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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