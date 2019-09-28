Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CASSIA BIS E SALARIA
SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE
SITUAZIONE ANNALOGA SULLA NOMENTANA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO TRA VIA RINALDO D’AQUINO E RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE DIREZIONE OLGIATA
MENTRE SULLA PONTINA, CODE IN AUMENTO A CAUSA DI LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR
SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA,SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO DIREZIONE LAGHETTO
ANDIAMO VERSO VELLETRI ,RALLENTAMENTI SU VIALE ROMA E SU VIALE DEI VOLSCI IN ENTRAMBI I SENSI
SCENDIAMO PIU’ A SUD VERSO FROSINONE,PERMANE QULACHE RALLENTAMENTO SULLA 156 DEI MONTI LEPINI TRA VIA DI VALLE FIORETTA E VIA ARMANDO FABI DIREZIONE FROSINONE CENTRO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI 29 SETTEMBRE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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