Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 16:30

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CASSIA BIS E SALARIA

SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE

SITUAZIONE ANNALOGA SULLA NOMENTANA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO TRA VIA RINALDO D’AQUINO E RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE DIREZIONE OLGIATA

MENTRE SULLA PONTINA, CODE IN AUMENTO A CAUSA DI LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR

SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA,SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO DIREZIONE LAGHETTO

ANDIAMO VERSO VELLETRI ,RALLENTAMENTI SU VIALE ROMA E SU VIALE DEI VOLSCI IN ENTRAMBI I SENSI

SCENDIAMO PIU’ A SUD VERSO FROSINONE,PERMANE QULACHE RALLENTAMENTO SULLA 156 DEI MONTI LEPINI TRA VIA DI VALLE FIORETTA E VIA ARMANDO FABI DIREZIONE FROSINONE CENTRO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI 29 SETTEMBRE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

