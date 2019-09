Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI

PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, SI PROCEDE A RILENTO A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI

SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA,SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE A VILLANOVA DI GUIDONIA CODE TRA VIA NAZIONALE TIBURTINA E VIA CAMPANELLA NEI DUE SENSI

ANDIAMO VERSO VELLETRI,RALLENTAMENTI SU VIALE ROMA E SU VIALE DEI VOLSCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DOMANI 29 SETTEMBRE RITORNA LA “CARDIO RACE” A ROMA NELL’AREA DEL VILLAGGIO OLIMPICO

TRA LE 8.00 E LE 11.30 IL PERCORSO TOCCHERÀ IL LUNGOTEVERE FLAMINIO, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO

PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS CHE SERVONO LA ZONA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI 29 SETTEMBRE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

E CASTRO PRETORIO-IONIO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

