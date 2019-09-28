Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,PERMANGONO CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ;SEMPRE SU VIA SALARIA CODE ALTEZZA PASSO CORESE IN DREZIONE DI MONTEROTONDO
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
MENTRE SU VIA TIBERINA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALTEZZA VIA MONTE TRAVICELLO DEI DUE SENSI DI MARCIA
PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, SI PROCEDE A RILENTO A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI
SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA,CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E A SEGUIRE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DI CODE ALL’ALTEZZA DI LABICO
MENTRE A VILLANOVA DI GUIDONIA CODE TRA VIA NAZIONALE TIBURTINA E VIA CAMPANELLA NEI DUE SENSI E A SEGUIRE RALLENTAMENTI IN AUMENTO SU VIA NAZIONALE TIBURTINA IN ENTRAMBI I SENSI TRA VILLANOVA E TIVOLI
VERSO VELLETRI, TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIALE ROMA TRA INTERSEZIONE CON STRADA PROVINCIALE 217 VIA DEI LAGHI E VIA LATA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI 29 SETTEMBRE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI ALLE ORE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-GENOA. 6° GIORNATA DI SERIE A, MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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