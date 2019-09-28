Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA
SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,PERMANGONO CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ;SEMPRE SU VIA SALARIA INCOLONNAMENTI ALTEZZA PASSO CORESE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
MENTRE SU VIA TIBERINA PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA MONTE TRAVICELLO DEI DUE SENSI DI MARCIA
PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, CODE A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI
SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA DOVE PERMANGONO CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E A SEGUIRE E’ UN PRECEDENTE INCIDENTE LA CAUSA DI CODE ALL’ALTEZZA DI LABICO
MENTRE A VILLANOVA DI GUIDONIA CODE TRA VIA NAZIONALE TIBURTINA E VIA CAMPANELLA NEI DUE SENSI E A SEGUIRE RALLENTAMENTI SU VIA NAZIONALE TIBURTINA IN ENTRAMBI I SENSI TRA VILLANOVA E TIVOLI
VERSO VELLETRI, TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIALE ROMA TRA INTERSEZIONE CON STRADA PROVINCIALE 217 VIA DEI LAGHI E VIA LATA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI 29 SETTEMBRE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B-C AL COLOSSEO, IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO-PRETORIO LAURENTINA ,PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE SULLE TRATTE
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
E CASTRO PRETORIO-IONIO
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI A ROMA ALLE ORE 15:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-GENOA. 6° GIORNATA DI SERIE A, MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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