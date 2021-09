Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBRE 2021 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PERMANGONO INVECE CODE PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA;

INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA PANTANO E TORRE GAIA VERSO ROMA;

A ROMA SONO RIPRESI I LAVORI A PIAZZA BOLOGNA. FINO A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA, LE LINEE BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO.

DEVIATA ANCHE LA LINEA S08 DI ASTRAL SPA VERSO TERMINI. SOPPRESSA LA FERMATA 21 APRILE-RICOTTI MENTRE QUELLA DI VIALE DELLE PROVINCE VERRÀ EFFETTUATA SU VIA CATANIA. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E PAGINE SOCIAL.

