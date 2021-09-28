Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBRE 2021 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A LABARO E PIU’ AVANTI TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PERMANGONO INVECE CODE PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SULLA FLAMINIA ALTEZZA LABARO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA PANTANO E TORRE GAIA VERSO ROMA;
INFINE, CODE SULLA COLMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE SULLA LINEA ROMA ANCONA LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA BAIANO DI SPOLETO E GIUNCANO. TRENI IN PARTE SOSTITUITI DA BUS
A ROMA SONO RIPRESI I LAVORI A PIAZZA BOLOGNA. FINO A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA, LE LINEE BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO.
DEVIATA ANCHE LA LINEA S08 DI ASTRAL SPA VERSO TERMINI. SOPPRESSA LA FERMATA 21 APRILE-RICOTTI MENTRE QUELLA DI VIALE DELLE PROVINCE VERRÀ EFFETTUATA SU VIA CATANIA. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E PAGINE SOCIAL.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral