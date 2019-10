Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2019 ore 11:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio il traffico è rientrato nella norma sulla rete viaria Dove Al momento non si segnalano particolari problemi Qualche rallentamento è presente sulla Flaminia tra Labaro e prima porta si è uscita dalla città e sulla tra il raccordo e Pantano nelle due direzioni passiamo ai cantieri attivi sulla strada regionale Ternana Sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica a cura di Astral Spa gli interventi si svolgono in varie km che si tratti di strada maggiormente degradati con riduzione di carreggiata senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità di 30 km orari termine dei lavori previsto per il prossimo 30 novembre da Gian Guido Lombardiil momento è tutto Concludiamo con un messaggio sulla civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral