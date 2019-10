Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2019 ore 19:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buonasera e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio traffico intenso sulle principali arterie del territorio siamo dal tratto Urbano della A24 dove un incidente provoca coda in direzione Grappa alla tangenziale est e Portonaccio Passiamo al Raccordo Anulare dove in carreggiata esterna si registrano code a tratti tra Roma Fiumicino e la Tuscolana in carreggiata interna Si procede a rilento dalla Cassia Veientana all’appia è più avanti tra il bivio per la Roma Fiumicino El Aurelia code anche sulla diramazione Roma Sud a Torrenova per difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna sulla roma-fiumicino incolonnamenti sempre per difficoltà di immissione in carreggiata esterna sulla Flaminia disagi all’altezza di prima porta in uscita da Roma code anche sulla Colombo tra Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia sulla Pontina disagi in direzione Pomezia all’altezza di Castel di Decima Passiamo al trasporto pubblicocapitale sulla metro birretta ancora interrotto il servizio nella tratta EUR Magliana Castro Pretorio attivi i bus sostitutivi per il trasporto ferroviario circolazione rallentata sulla FLC per un inconveniente tecnico tra maccarese-fregene e Tarquinia da Flavio dondolini per il momento è tutto ora un messaggio di civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral