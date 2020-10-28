Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL SECONDO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA A24
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA DOVE SI STA IN CODA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA NELLA CAPITALE
DISAGI ANCHE SU VIA OSTIENSE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI VITINIA
SULLA PONTINA NUOVAMENTE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO CON LA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO SULLA QUALE IL TRAFFICO È AL MOMENTO RALLENTATO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLE MATTIA
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA NEL NOSTRO PAESE INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral