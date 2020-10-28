Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2020 ORE 09.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO DAL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA
NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SUL VIADOTTO DLE GIUBILEO DEL 2000 CAUSA CODE ANCHE SUL RACCORDO PER CHI CERCA DI RAGGIUNGERE LA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
PERMANGONO LE CODE SULLA PALOMBARESE NEI DUE SENSI TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA
CHIUDIAMO CON LA PONTINA SULLA QUALE SONO SEGNALATE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA NEL NOSTRO PAESE INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE
Servizio fornito da Astral