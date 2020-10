Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SU VIA PRENESTINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE MARTELLA

DISAGI SULLA CASSIA NEI DUE SENSI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA GIACOMO MATTEOTTI, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA

RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO, TUTTI I DETTAGLI SULLA VIABILITÀ ALTERNATIVA CONSIGLIATA SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRASPA.IT

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE

