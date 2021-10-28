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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2021 ore 17:15

di - 28 Ottobre 2021 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2021 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA VERSO ROMA, SI SEGNALANO 12 KM DI CODA IN AUMENTO, A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN PULLMINO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 498.
    IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE.
    A CHI VIAGGIA VERSO ROMA SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORTE, PERCORRERE LA STRADA PROVINCIALE 315 PER ORTE SCALO-GALLESE-BORGHETTO, SUCCESSIVAMENTE LA STRADA PROVINCIALE. 150 IN DIREZIONE DI MAGLIANO SABINA, DOVE SI PUÒ’ RIENTRARE IN AUTOSTRADA.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIREMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA
    CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO A CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA E DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO
    SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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