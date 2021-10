Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2021 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA VERSO ROMA, SI SEGNALANO 12 KM DI CODA IN AUMENTO, A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN PULLMINO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 498.

IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE.

A CHI VIAGGIA VERSO ROMA SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORTE, PERCORRERE LA STRADA PROVINCIALE 315 PER ORTE SCALO-GALLESE-BORGHETTO, SUCCESSIVAMENTE LA STRADA PROVINCIALE. 150 IN DIREZIONE DI MAGLIANO SABINA, DOVE SI PUÒ’ RIENTRARE IN AUTOSTRADA.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIREMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO A CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA E DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral