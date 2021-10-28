Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2021 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASSIA E VIA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI VIAGGIA INCOLONNATI DALLA TANGENZIALE EST LA RACCORDO IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI DA TOMBA DI NERONE ALL’OLGIATA NEI DUE SENSI
ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE E PIU AVANTI SEGNALIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO IN DIREZIONE OSTIA
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DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral