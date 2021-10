Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E TRA PONTINA E APPIA

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA FLAMINIA E ROMA FIUMICINO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE E PIU AVANTI SEGNALIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO IN DIREZIONE OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

NELLE GIORNATE DEL 30 OTTOBRE E DEL 1° NOVEMBRE, SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE LINEE S IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN VISTA DEL G20 E DELLA FESTIVITÀ DI OGNISSANTI.

IL SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE DAL 2 NOVEMBRE.

