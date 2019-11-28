Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE VERSO L’UR SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA SPINACETO E LA COLOMBO
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE IN VIA NOMENTANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA VALLE DEI CORSI E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
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