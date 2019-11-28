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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 08:15

di - 28 Novembre 2019 - 8:15

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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA
PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA CASSIA BIS UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA DELLA CESARINA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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