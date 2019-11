Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E OSTIENSE; PIÙ AVANTI, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TUSCOLANA E CASILINA. A SEGUIRE, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

SULLA CASSIA VEIENTANA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA FORMELLO E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE ROMA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral