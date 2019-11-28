Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E OSTIENSE; PIÙ AVANTI, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TUSCOLANA E CASILINA. A SEGUIRE, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
SULLA CASSIA VEIENTANA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA FORMELLO E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE ROMA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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