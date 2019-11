Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 9.05 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA E APPIA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E FIORENTINI VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.

PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA A ROMA.

INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, PER UNA FRANA VERIFICATASI NEI GIORNI SCORSI A SEGUITO DEL MALTEMPO, ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA APRILIA E NETTUNO. LA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA È PREVISTA PER DOMANI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral