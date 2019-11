Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

IN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO

IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI STA IN CODA POI SULLA COLOMBO, IN DIREZIONE ROMA, TRA VIA DI ACILIA E VIA DEL RISARO.

SULLA PONTINA SONO IN CORSO I LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO DUNQUE CODE TRA VIA APRILIANA E VIA DEI RUTULI VERSO LA CAPITALE.

INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO RIPROGRAMMATO SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, A CAUSA DI UNA FRANA CHE NEI GIORNI SCORSI HA INTERESSATO LA SEDE FERROVIARIA. AL MOMENTO, ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PADIGLIONE E NETTUNO O TRA APRILIA E NETTUNO. LA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA È PREVISTA PER DOMANI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE.

