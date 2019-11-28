Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA COLOMBO, A CAUSA DI LAVORI, SI STA IN CODA TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
LAVORI ANCHE SULLA PONTINA, SI RALLENTA DUNQUE TRA GENIO CIVILE E CAMPOVERDE DIREZIONE LATINA.
INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO RIPROGRAMMATO SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, A CAUSA DI UNA FRANA CHE NEI GIORNI SCORSI HA INTERESSATO LA SEDE FERROVIARIA. AL MOMENTO, ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PADIGLIONE E NETTUNO O TRA APRILIA E NETTUNO. LA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA È PREVISTA PER DOMANI, VENERDÌ 29 NOVEMBRE.
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