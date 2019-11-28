Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE TROVIAMO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO, A CAUSA DI LAVORI, SI STA IN CODA TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
INFINE, DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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