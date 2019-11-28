Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E APPIA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS, TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN DIREZIONE ROMA.
TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30 DI QUESTO POMERIGGIO.
TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO PER INCONVENIENTE TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA ANGUILLARA E CESANO, RITARDI DI 40 MINUTI.
RESTANDO IN TEMA, INFINE, ANTICIPIAMO CHE DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
PER IL MOMENTO DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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