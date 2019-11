Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E APPIA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS, TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN DIREZIONE ROMA.

TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30 DI QUESTO POMERIGGIO.

TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO PER INCONVENIENTE TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA ANGUILLARA E CESANO, RITARDI DI 40 MINUTI.

RESTANDO IN TEMA, INFINE, ANTICIPIAMO CHE DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.

NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.

PER IL MOMENTO DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO

