Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E APPIA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCTITA.
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE.
INFINE DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
PER IL MOMENTO DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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