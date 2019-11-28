Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E APPIA.
GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO CONGESTIONATO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE, MENTRE PERMANGONO CODE PER INCIDENTE A BORGO ISONZO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE.
PASSIAMO ALLO SPORT, QUESTA SERA APPUNTAMENTO ALLO STADIO OLIMPICO CON L’EUROPA LEAGUE; LA LAZIO AFFRONTERÀ ALLE 21:00 IL CLUJI. GIÀ DA QUESTE ORE LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO E’ INTERESSATA DA MODIFICHE ALLA VIABILITÀ. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LO STADIO SI PUO’ RAGGIUNGERE CON IL TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA CON LA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E CON 14 LINEE DI BUS, IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ.
INFINE DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
PER IL MOMENTO DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral