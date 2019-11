Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO, CODE IN SMALTIMENTO, MENTRE IL TRAFFICO E’ ANCORA FORTEMENTE CONGESTIONATO IN DIREZIONE OPPOSTA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.

SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE.

INFINE DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.

NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.

