Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA PONTINA E ATUSCOLANA, E IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TRAFFICO E’ ANCORA FORTEMENTE CONGESTIONATO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.
INFINE DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.
DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.
NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.
PER IL MOMENTO DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, A PIU’ TARDI
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