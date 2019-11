Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PASSIAMO ALLO SPORT, TRA POCO APPUNTAMENTO ALLO STADIO OLIMPICO CON L’EUROPA LEAGUE, NELL’INCONTRO TRA LAZIO E CLUJI; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA ZONA DEL’IMPIANTO SPORTIVO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LO STADIO SI PUO’ RAGGIUNGERE CON IL TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA CON LA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E CON 14 LINEE DI BUS, IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ.

INFINE DOMANI VENERDÌ 29 NOVEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 21:00 I TRENI POTRANNO DUNQUE SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI FRECCE E TRENI A LUNGA PERCORRENZA.

NEL TRASPORTO REGIONALE GARANTITE LE FASCE ORARIE DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE, OVVERO DALLE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA STRAL INFOMOIBLITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L'ASCOLTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA

