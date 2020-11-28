Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA VIA NOMENTANA DOVE PER UN GRAVE INCIDENTE LA STRADA RISULTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE BIANCO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIAZIONI ATTIVE SUL POSTO
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI BAGNI DI TIVOLI, VILLA ADRIANA E TIVOLI
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral