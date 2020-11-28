Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2020 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’APPIA CODE ALTEZZA ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA CODE ALTEZZA RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPOSRO PUBBLICO A ROMA SULLA LINEA A DELLA METRO E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE OTAVIANO. SULLA LINEA B CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE CASTRO PRETORIO. DA DOMANI CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA’PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral