Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 19:30

di - 28 Novembre 2020 - 19:31

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    VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2020 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULL’APPIA CODE ALTEZZA ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULLA NOMENTANA CODE ALTEZZA RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE
    SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL TRASPOSRO PUBBLICO A ROMA SULLA LINEA A DELLA METRO E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE OTAVIANO. SULLA LINEA B CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE CASTRO PRETORIO. DA DOMANI CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
    DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA’PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
    Servizio fornito da Astral

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